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Обновлено : Сегодня 12:10
- Опубликовано : Сегодня 11:33

Посадка на Марс модуля Schiaparelli пройдёт в прямом эфире (видео)

  • Майя Колесникова

Это событие будут транслировать в прямом эфире специалисты Европейского космического агентства

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Межпланетная исследовательская миссия ExoMars добралась до активной фазы. 19 октября вечером состоится посадка на Марс европейского модуля Schiaparelli.

Приземление должно состояться 19 октября после 17 часов. Спускаемый модуль «Скиапарелли» войдет в атмосферу Марса на высоте 120 км и скорости 5,8 км/с  примерно в 17 часов 42 минуты по московскому времени 19 октября. Он заключен в теплозащитную капсулу.

В определенный момент должен развернуться парашют, затем на высоте 1 км от поверхности модуль отделится от капсулы и начнет самостоятельный полет, двигатели малой тяги обеспечат снижение скорости и подведут модуль к поверхности Марса. На высоте 2 метра двигатели отключатся и Schiaparelli приземлится. Финальный удар примет на себя деформируемая платформа из алюминиевых сот.

Это событие будут транслировать в прямом эфире специалисты Европейского космического агентства.

Читатели Metro прямо здесь могут посмотреть видео трансляции посадки на Марс модуля Schiaparelli (ниже).

Место для посадки Schiaparelli выбрали заранее. Это равнина Меридиана. Изучена она очень хорошо благодаря марсоходу NASA Opportunity, который уже 10 лет работает на Марсе. Именно он сможет наблюдать и транслировать посадку Schiaparelli на Марс прямо с поверхности красной планеты.

Как уточняют эксперты, основная цель Schiaparelli — мягко сесть на Марс. Спустя два года после посадки легкого модуля на Марс отправится марсоход на тяжелой посадочной станции.  Главная задача всего проекта ExoMars — найти марсианскую жизнь или убедиться, что ее там никогда не было. Этой цели можно достичь только с поверхности.

Ниже - видео, моделирующее посадку Schiaparelli на Марс.

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