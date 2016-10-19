Посадка на Марс модуля Schiaparelli пройдёт в прямом эфире (видео)

Межпланетная исследовательская миссия ExoMars добралась до активной фазы. 19 октября вечером состоится посадка на Марс европейского модуля Schiaparelli.

Приземление должно состояться 19 октября после 17 часов. Спускаемый модуль «Скиапарелли» войдет в атмосферу Марса на высоте 120 км и скорости 5,8 км/с примерно в 17 часов 42 минуты по московскому времени 19 октября. Он заключен в теплозащитную капсулу.

В определенный момент должен развернуться парашют, затем на высоте 1 км от поверхности модуль отделится от капсулы и начнет самостоятельный полет, двигатели малой тяги обеспечат снижение скорости и подведут модуль к поверхности Марса. На высоте 2 метра двигатели отключатся и Schiaparelli приземлится. Финальный удар примет на себя деформируемая платформа из алюминиевых сот.

Это событие будут транслировать в прямом эфире специалисты Европейского космического агентства.

Читатели Metro прямо здесь могут посмотреть видео трансляции посадки на Марс модуля Schiaparelli (ниже).