Португальский уличный художник Bordalo II решил продемонстрировать, что у мусора есть своя "дикая" сторона: он умело превращает покрышки, банки, доски и прочий хлам в скульптуры енотов, лисиц, туканов и прочих обитателей фауны. Эти фигуры, являющиеся часть его серии Big Trash Animal, распространяются по миру с удивительной скоростью - они уже появились в Лисобоне, Гамбурге и на Арубе.

Почему ты решил использовать мусор для создания своих скульптур?

Мусор - это результат нашей жизнедеятельности. Надеюсь, что посыл моей фотосерии сможет повлиять на людей, поможет им переосмыслить некоторые вещи.

Какова история создания Big Trash Animal?

Смысл был в отражении природы, в том, что животные выполнены из материалов, которые негативно влияют на эту самую природу, разрушают её.

Каким был процесс?

Сначала я изучал строение определённого животного, потом собирал мусор и складывал его в форме нужного зверя. Потом красил всю конструкцию и отрабатывал детали.

Возникали ли какие-то проблемы с полицией во время работы?

Пока такого не было.

Что ты хотел сказать этими скульптурами?

Своей серией я решил привлечь внимание людей к современной проблеме загрязнения окружающей среды. Она вызвана тем, что человечество потребляет слишком много, не отправляет материалы на переработку. В итоге всё это выливается в загрязнение окружающей среды, отравляющее нашу планету.

Даниэль Касилльяс