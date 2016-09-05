О серьезном ДТП с Porsche Panamera сообщили очевидцы в соцсетях, а подробности рассказали в МЧС города. Все случилось 4 сентября около 21.00. Автомобиль Porsche Panamera врезался в фуру и загорелся. Автомобиль вспыхнул как спичка и сгорел дотла.

"На улице Кораблестроителей у дома №42 автомобиль марки Porsche совершил наезд на припаркованный автомобиль марки Volvo. В результате ДТП автомобиль марки "Porsche" выгорел по всей площади. Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации. Сведения о пострадавших уточняются", - сообщили спасатели.

На месте происшествия после ДТП собралось много любопытствующих. Время было не позднее, местные жители заинтересовались произошедшей под их окнами аварией и вышли посмотреть на ЧП. В соцсетях появились комментарии по поводу возможных причин ДТП.

Так, люди уверяют, что Porsche ехал на очень высокой скорости, а водитель иномарки, мужчина лет 50-ти, был пьян.

"Скорость была большая... А жене, когда она приехала, он сказал - поехали тусить дальше!", - рассказывают свидетели ДТП.

Другие утверждают, что скорость у иномарка была не высокая.

"Водитель не гнал. В левом (третьем ряду) стоят знаки ремонт дороги. Видимо, поздно их увидел и крутанул руль вправо. В первом ряду действительно стоит пустая фура (прицеп). Удар был громкий. Правой стороной и влетел, видимо. Хорошо, что пассажира не было. Железо дело наживное", - докладывают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают местные жители, грузовик стоит у дома №42 по Кораблестроителей уже давно.

"На этом месте прицеп стоит, об который уже много машин побилось. Там как раз излом дороги", - уточняют свидетели ДТП.

Porsche Panamera - пятидверный спортивный фастбэк класса Гран Туризмо с переднемоторной компоновкой и полным или задним приводом. Выпуск и продажи автомобиля начались в 2009 году. Стоимость автомобиля - 5-6 млн рублей.