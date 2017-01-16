Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел отправить иск в отношении России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Президента Украины.

Лидер страны обвинил Россию в нарушении международного права и в нападении на территории Украины. Также в обращении говорится, что иск нацелен на привлечение РФ к ответственности.

— Это была долгая и кропотливая работа. Было проведено много сессий и направлено большое количество нот, — сказал Порошенко.

В рамках работы над документом было проведено 5 заседаний и направлено 45 нот.

Представитель МИД Украины Марьяна Беца сообщила в Twitter, что иск будет передан в суд Гааги 16 января.