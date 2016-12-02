Мия Халифа - девушка с первой строчки рейтинга. И не просто рейтинга, а самая популярная актриса Pornhub. Причем таких высот она достигла всего за два года - свою "откровенную" карьеру начала строить в 2014 году.

Как сообщает Лента.ру, недавно интернет-пользователи начали сбор подписей в поддержку Мии в качестве посла США в Саудовской Аравии. У девушки есть ливанские корни. Однако не это стало главным аргументом.

Автор письма указал на "дипломатические" способности девушки:

- Мия Халифа уже не раз показывала, что способна объединять людей вне зависимости от их культурного и этнического наследия. Это пойдет на пользу стране и международному сообществу. Она станет прекрасным лидером, который достойно представит нас на Ближнем Востоке и покажет, что Америка — это плавильный котел, который объединяет все культуры.

Петицию поддержали более четырех тысяч человек. Кстати, еще немного - и оно должно отправится Трампу для рассмотрения. Письмо президент получит, когда наберется пять тысяч подписей.