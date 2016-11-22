Порядка 900 рейсов отменены из-за забастовки пилотов

Авиакомпания Lufthansa приняла решение отменить 876 из 3000 рейсов, которые были запланированы на завтрашний день. Причиной послужила забастовка пилотов и бортпроводников, запланированная на весь рабочий день 23 ноября.

Профсоюз пилотов принял решение организовать протестную акцию из-за конфликта с Lufthansa, которая так и не предложила требуемые 3.7% ежегодного повышения зарплаты работников. Вместо этого немецкая компания предложила лишь 2.5%.

Официальный сайт Lufthansa сообщает, что средства за билеты на отмененные рейсы можно будет вернуть. Кроме того, у клиентов компании будет возможность переоформить билеты на новый рейс.

Суммарно забастовка затронет более 100 тысяч человек.

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