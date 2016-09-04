Популярной американской певице Beyonce сегодня исполнилось 35 лет

Популярная певица в стиле R&B Бейонсе Ноулз сегодня отметила своё 35-летие. В честь этого события поклонники творчества американской дивы запустили хэштег #happybirthdaybeyonce. Несколько десятков тысяч человек написали поздравления своему кумиру, а также составили коллажи и вспомнили самые яркие моменты из её творческой жизни.

Бейонсе Ноулз стала популярной ещё в конце 90-х. Тогда она была солисткой женской R&B группы Destiny’s Child. После распада коллектива в начале 2000-х она не забросила творчество, а отправилась в вольное плавание и выпустила свой первый сольный альбом, который моментально стал суперпопулярным. За этот альбом певица получила рекордные пять "Грэмми".

Кроме музыкальной карьеры Бейонсе в разные периоды своей жизни снималась в кино, а также запустила свою линию одежды и заключила контракты с крупными мировыми брендами, такими как H&M и Pepsi.

Многие поклонники Beyonce также написали поздравления в Instagram певицы. Отметим, что её аккаунт является очень популярным, на него подписаны более 83,7 миллионов человек.

– С Днём рождения, королева всех королев, – написал пользователь с ником xx_zman_xx.

– С Днём рождения, королева. Твоя музыка заставляет меня танцевать и улыбаться, – поздравил Beyonce другой пользователь nataliemusgrove.