В следующем году в Петербурге планируется запустить новую мобильную службу помощи туристам "I know the city" ("Я знаю город"). Её сотрудники будут передвигаться по популярным туристическим направлениям Северной столицы на сегвеях, сообщает городской комитет по развитию туризма.

Помощники на сегвеях будут направлять заблудившихся в Петербурге туристов к месту назначения.

Кроме запуска мобильной службы, Городское туристско-информационное бюро планирует в 2017 году увеличить количество точек информирования туристов в Петербурге. Ими оснастят железнодорожные вокзалы.

По словам генерального директора СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Евгения Панкевича в городе сегодня работают 12 офисов и павильонов учреждения, расположенных в наиболее популярных среди туристов местах, а также на крупных транспортных узлах — в аэропорту и в пассажирском морском порту «Морской фасад». В этом году было открыто две новые информационные точки — в здании торгового центра Outlet Village Pulkovo и на Миллионной 25.

Сегвей - электрическое самобалансирующееся транспортное средство с двумя колёсами, расположенными по обе стороны от водителя, внешне напоминающее колесницу.