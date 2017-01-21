В токийском синтоистском святилище Канда шрайн прошла церемония очищения, на которой, согласно принятым традициям, десятки людей прошли специальный обряд. Пришедшие японцы разделись до нижнего белья и облились ледяной водой, чтобы очистить свои тела и душу.

Перед водными процедурами участники также зачитали специальную клятву, чтобы таким образом "благословить" воду на религиозный обряд.

Стоит отметить, что храм Канда является не только одним из самых старинных храмов Японии, но и одним из самых известных. Так как он является популярным туристическим местом, нет ничего удивительного в том, что за обрядом наблюдали не только жители и Японии и последователи синтоизма, но и масса иностранцев, воспринимавших всё это как необычное шоу.