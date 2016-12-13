Знаменитые "ангелы" компании Victoria's Secret приняли участие в новогоднем видео, в котором поздравляют всех с наступающим Рождеством и Новым годом. Ролик с полуобнажёнными моделями, облачёнными в сексуальное нижнее белье, был опубликован на канале компании в YouTube.

Как такого сюжета у данной видеооткрытки нет. На записи, которое длится почти полторы минуты девушки просто ходят и исполняют простые танцевальные движения на фоне постановочных новогодних декораций. Среди моделей можно узнать таких звёзд брэнда, как Адриана Лима и Алессандра Амбросио.

Напомним, что ранее стало известно, что модели Victoria's Secret и их коллеги, пока не входящие в число "ангелов", отправились на Багамы. В веселой компании самых желанных девушек в мире замечены Белла Хадид, Эмили Ратажковски, Алессандра Амбросио, Хейли Болдуин, Лаис Рибейро, Жизель Оливейра и Роуз Бертрам.

Сексуальные "ангелы" Victoria's Secret отдыхают на Багамах