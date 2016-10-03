Полуобнажённую нетрезвую девушку прохожие обнаружили около 11 вечера 2 октября на детской площадке на севере Петербурга во дворе дома 21 по улице Сикейроса. 19-летняя девушка без брюк заявила, что её пытались изнасиловать - прохожие вызвали полицию.

При этом девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, но от помощи отказалась, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как выяснилось, потерпевшей оказалась 19-летняя уроженка города Сортавала (Карелия). Давать какие-либо пояснения она отказывается.

Полиция Выборгского района Петербурга проверяет сообщение о сексуальном насилии.