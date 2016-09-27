Высказаться градоначальник решил после заседания правительства, которое состоялось в Смольном 27 сентября.

– В каждом коллективе есть племя бездельников, которые использует любой повод, чтобы ничего не делать. Обсуждают слухи, ложную информацию. К сожалению, такие есть и у нас, – начал издалека губернатор. Его цитирует «Фонтанка».

– Я имею в виду информацию о моем уходе, которая муссируется последний месяц. И некоторые вместо того, чтобы трудиться, сидят и пересуживают: "Уйдет начальник или не уйдет. А пока не уйдет, мы и делать ничего не будем", – продолжил Полтавченко. Сплетникам он пригрозил увольнением.

Относительно отставки – действующий губернатор заверил, что уходить никуда не собирается. По словам Полтавченко, уйти он может только по трем причинам – если жители города перестанут ему доверять ( а данные соцопросов говорят об обратном), если так решит Путин (а он таких решений не принимал), и если он сам захочет.

– У меня нет желания покинуть ваши славные ряды, я хочу с вами поработать как можно дольше, – поделился своими планами глава города на Неве.