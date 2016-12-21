21-летняя модель Джи Джи Хадид полностью разделась для новой рекламной кампании Versace.

На снимках, которые уже появились в Сети, самая сексуальная девушка планеты по версии Instаgram предстаёт практически без одежды, а на некоторых фото полностью голой, прикрываясь лишь сумочкой бренда.

Напомним, что Джи Джи Хадид – американская модель и телеведущая. Она является лицом нескольких линий Tom Ford, ангелом Victoria's Secret. Также Хадид приняла участие в съёмках для откровенного календаря Pirelli 2015 года.

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