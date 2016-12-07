Российский военный советник попал под обстрел боевиков в жилом квартале западной части Алеппо и скончался в госпитале от тяжелого ранения.

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"Руслан Галицкий выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике в составе группы российских военных советников. Офицер получил ранения несколько дней назад. Всё это время военные медики боролись за его жизнь", – сообщили в Минобороны России.



По данным ведомства, командованием полковник Руслан Галицкий уже представлен к высокой государственной награде посмертно, передаёт "Интерфакс".

Напомним, на днях в результате атаки на госпиталь в Алеппо погибли российские медики: жертвами стали Надежда Дураченко и Галина Михайлова.

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