Фото: Facebook художника Фото:

В социальных сетях активно обсуждают сирийскую статую Свободы, якобы установленную в Алеппо в то время, когда после гуманитарной паузы город снова начали бомбить сирийские и российские ВВС. Фотографию памятника в своём Twitter опубликовал американский политолог Ян Бреммер и написал: «Статуя Свободы, сделанная сирийским художником Таммамом Аззамом из обломков в Алеппо. Потрясающе».

Публикацию Бреммера репостнули в свои аккаунты более 17 тысяч человек. Однако, как оказалось, американский политолог ввёл в заблуждение своих подписчиков. Из описания к снимку можно подумать, что статуя Свободы в Алеппо установлена недавно и является своего рода реакцией на операцию, проводимую в городе сирийскими властями. Однако, как выяснилось, в реальности этого памятника не существует, пишет The Independent. Статуя была создана сирийским художником и фотографом Таммамом Аззамом, но с помощью фоторедактора на компьютере.

Кроме того, монтаж был сделан в 2012 году, когда в стране в самом разгаре была так называемая Арабская весна. «Статуя Свободы не является олицетворением политических взглядов США, – заявил в интервью AlArabiya.net художник Таммам Аззам, который сейчас живёт в Дубае. – Я использовал статую лишь как символ свободы. Когда я делал этот монтаж, это был посыл оптимизма людям, живущим в Сирии, несмотря на все разрушения в стране».

При этом комментировать использование своего творения в контексте нынешней ситуации в Сирии художник не стал.