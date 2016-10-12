Полицейские Москвы были вынуждены задержать молодожёна, который вместе с невестой и гостями скрылся с собственной свадьбы, так и не заплатив по счёту.

Как рассказали в ГУ МВД по Москве, нарушителем оказался 41-летний москвич. Ему уже предъявлены обвинения в неуплате ресторанного счёта. Как выяснилось, ранее жених оставил в ресторане в Сокольниках заявку на банкет. Его общая сумма - более 100 тысяч рублей. Но мужчина выплатил ресторану аванс в размере 20 тысяч.

После того как сотрудники ресторана справились со своей работой, жених передумал отдавать остальную сумму. Он подхватил новоиспечённую жену, собрал гостей и все вместе они быстро разъехались в разные стороны.

На жадного жениха завели уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Корреспонденты Metro решили выяснить, как в других ресторанах гости расплачиваются за банкеты.

"В нашем заведении предоплата составляет 30 процентов от стоимости предварительного заказа. Остальную сумму мы, точно также, получаем после мероприятия, – рассказал Алексей, работающий менеджером в одном из ресторанов Москвы. – Вот, например, пришли к нам гости с улицы. Они за свой обед расплачиваются уже по факту, то есть, когда всё выпито и съедено. Точно также и со свадьбами. По правилам и по закону мы не можем принудить гостей рассчитываться раньше. Кстати, в нашем заведении ничего подобного не происходило. У нас приличный контингент".