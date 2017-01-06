Столичная полиция провела задержание мужчины, который ранее стрелял из автомата и его при этом снимали на видео. Об этом "Ленте.ру" сообщили в МВД. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, правоохранительным органам удалось установить личность человека по видео.

Стрелком оказался оказался уроженец Махачкалы 1988 года рождения, который "приехал в Москву с целью трудоустроиться и проживал в одном из московских хостелов". Материалы проверки направили в следственные органы.

Напомним, что ролик со стрельбой был залит на видеохостинг YouTube 5 января. На видео с названием "Стрельба из автомата в центре Москвы 2017" видно, как мужчина, стоящий возле автомобиля, производит несколько выстрелов в воздух. Своих лиц стрелок и другие молодые люди вокруг него не скрывают и со смехом смотрят на реакцию прохожих.

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