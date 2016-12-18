В центре Петербурга в ночь на 18 декабря неизвестный преступник стрелял в пешехода.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, на Воскресенской набережной в Центральном районе города был обнаружен 36-летний мужчина с огнестрельным ранением.

- По предварительным данным, неизвестный выстрелил в пострадавшего из травматического оружия, после чего скрылся, - пояснили в пресс-службе ведомства. - В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств происшествия и личности стрелявшего.