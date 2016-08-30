В столичной полиции не подтвердили информацию о том, что в центре Москвы похитили женщину, которую якобы затолкали в микроавтобус Hyundai и увезли в неизвестном направлении.

Информация о похищении в центре Москвы женщины, которую якобы на микроавтобусе насильственно увезли неизвестные, оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В ходе поисков данный микроавтобус был обнаружен, в нём находилась компания молодых людей. В ходе проверки информация о каких-либо противоправных или насильственных действиях не подтвердилась", – сказали в пресс-службе.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что накануне в Москве уже "были зарегистрированы два аналогичных похищения девушек". В обоих случаях указанные похищения также не подтвердились. Все машины были найдены и проверены.