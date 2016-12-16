Полицейские в Петербурге опубликовали фото четверых молодых людей, которых подозревают в серии грабежей на улицах северной столицы. Молодчики избивали прохожих и отбирали у них ценные вещи. Петербуржцев просят сообщить, если они пострадали от рук этих злоумышленников.

Есть информация как минимум о двух преступных эпизодах. 9 декабря в три часа ночи у дома №9 по улице Ломоносова нападению подвергся молодой человек. Ему в лицо брызнули перцовым баллончиком, избили и забрали мобильный телефон, деньги и студенческий билет. Позже в эту же ночь напали еще на одного юношу - уже на улице Садовой.

- По горячим следам сотрудники 28 отдела полиции Центрального района задержали четверых граждан, ранее судимых, в возрасте от 19 до 21 года, - сообщили в пресс-службе ГУВД города.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК России (грабеж). Подозреваемые задержаны.

Всем пострадавшим от рук злоумышленников просьба обращаться по телефону дежурной части 28 отдела полиции Центрального района: (812)573-50-58.