Жительница Петербурга попросила полицию найти пропавшую собаку породы чихуахуа, сообщили «Радио Балтика» в администрации Фрунзенского района.
По информации чиновников, с заявлением о пропаже домашнего питомца по кличке Эстела обратилась неработающая женщина 1971 года рождения.
Как рассказала потерпевшая, трёхмесячный щенок стоимостью 35 тысяч рублей пропал накануне утром с лестничной площадки дома №72 по Бухарестской улице.
На Эстеле набито индивидуальное клеймо. Документы на право владения ею у хозяйки имеются.