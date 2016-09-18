Уровень активности избирателей в Санкт-Петербурге на выборах в Госдуму составил 1,59%. Это данные на 10 часов утра, сообщили в горизбиркоме. Больше всего проголосовавших в округе №215. Там явка составила - 1, 88 процента. На выборах в Законодательное собрание проголосовали 57 тысяч человек, что соответствует 1,52 процента. Больше всего проголосовавших – в 10 округе в Курортном районе. Отметим, всего в списки внесены 3 млн 779 тыс. 563 избирателей. В Петербурге сегодня, 18 сентября, в день...