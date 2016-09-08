Полиция обнаружила два "Жигуля", на которых скрылись ограбившие инкассаторов злоумышленники на северо-западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Как сообщил агентству источник, н а месте обнаружения машин уже работают следователи, поиск грабителей продолжается.

Напомним, что несколькими часами ранее бронированный автомобиль инкассации "Альфа-банк" возле дома № 2 на Вишневой улице загорелся после того, как на него совершили нападение пять налётчиков. Грабители обстреляли автомобиль, отобрали сумки с деньгами у инкассаторов и скрылись на двух "жигулях" в неизвестном направлении.

После того, как броневик загорелся, огонь перекинулся ещё на две находившееся рядом машины.