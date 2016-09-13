Полиция Нидерландов нашла нестандартный подход к борьбе с нелегальными беспилотниками: для уничтожения дронов правоохранительные органы страны в скором времени начнут использовать настоящих орлов. Первые подобные эксперименты по борьбе несанкционированно летающими дронами показали отличный результат, сообщает The Gurdian.

Как отмечают полицейские, орлы быстро обучаются ловле беспилотников и нейтрализуют их без какого-либо риска нанести вред случайным прохожим. До сих пор проблема нелегально летающих дронов стоит очень остро в стране, так как эти машины мешают работе самолётов, а также могут представлять угрозу для людей.

Эксперимент по использованию орлов начался ещё в конце 2015 года и показанные результаты в сентябре 2016 оказались очень впечатляющими. Главной особенностью применения пернатых хищников является то, что они не просто ломают их, сбрасывая тем самым на головы людей внизу, хватают и приносят машины в своих когтях к хозяину, словно добычу.

В ближайшее время полиция Нидерландов планирует закупить отряд орлов и создать штат из 100 сотрудников, которые будут специализироваться именно на борьбе с дронами.