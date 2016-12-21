В Петербурге 38-летний сотрудник полиции подозревается в получении взятки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, 19 ноября подозреваемый остановил у дома 25 по Южной дороге легковой автомобиль для проверки документов. Однако вместо исполнения служебного долга, страж порядка начал вымогать у находившихся в авто мужчин взятку, угрожая привлечь их к уголовной ответственности.

Полицейский потребовал у своих жертв 50 тысяч рублей, однако получил только половину этой суммы.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".

- По данному факту проводится служебная проверка. В настоящее время сотрудник полиции отстранен от службы, - заявили в пресс-службе. - В случае установления вины полицейский будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.