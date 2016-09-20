Полицейские сообщили о том, что их коллега спас мужчину в Петербурге. Все случилось 18 сентября днем на автовокзале на Обводном канале.

- Сотрудник полиции Фрунзенского района оказал помощь мужчине, у которого внезапно начался приступ на автовокзале на набережной Обводного канала, - рассказали в пресс-службе ГУВД города.

18 сентября около 15 часов 29-летнему мужчине внезапно стало плохо. Он упал и ударился головой.

- Находившийся поблизости полицейский-водитель отдельного батальона ППС, сержант полиции Донат Малинин, незамедлительно оказал доврачебную помощь пострадавшему до прибытия вызванной им бригады медиков, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Через 6 минут прибыла скорая помощь и отвезла потерпевшего в больницу.