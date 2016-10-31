В Петербурге полицейские закрыли сразу два борделя. Один из них располагался в центре города, на Невском проспекте, другой – на улице Ильюшина в Приморском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выявили факт предоставления услуг сексуального характера за деньги в одной из квартир дома 175 на Невском проспекте в Центральном районе города. К административной ответственности за занятие проституцией привлечены 4 женщины.

В квартире дома 1-2 на улице Ильюшина в Приморском районе Петербурга полицейские также обнаружили притон, в котором работали 6 женщин. Все они привлечены к административной ответственности за занятия проституцией.

В отношении администратора притона на ул. Ильюшина составлен протокол по статье 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении организатора притона.