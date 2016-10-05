Столичные полицейские задержали 29-летнего из Средней Азии, которого подозревают в совершении ряда ограблений в Московском метрополитене.

Ранее в полицию с заявлением обратилась женщина, которая рассказала, что поздно вечером снимала деньги из банкомата в уличном переходе на станции "Бульвар Дмитрия Донского". В этот момент сзади к ней подошел неизвестный и ударил локтем в затылок, после чего сорвал золотую цепочку и скрылся, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

В течение суток оперативники УВД на ММ изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых был полностью запечатлен момент преступления. Вечером следующего дня в ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

Как оказалось, подозреваемый, 29-летний приезжий из Средней Азии, ранее неоднократно судим за кражи и грабеж. В конце лета он приехал в Москву с целью трудоустройства и проживал в хостеле.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабёж". Подозреваемый задержан, полиция проверяет его причастность к совершению еще нескольких грабежей.