В Санкт-Петербурге полицейские в ходе рейда провели задержания в борделе, расположенном в доме № 2 по Пулковской улице. В ходе операции сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух работниц заведения, а также администратора. "Жрицы любви" были пойманы непосредственно в момент предоставления своих услуг, сообщает информационный портал gazeta.spb.

После задержания их всех сразу же отвезли в территориальный отдел полиции. На девушек были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

Меньше повезло администратору, против владелицы квартиры возбудили уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация занятия проституцией).