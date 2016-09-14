На 102-м километре МКАД незвестный открыл стрельбу из автомобиля Range Rover. На данный момент полиция проверяет это информацию. В связи с инцидентом был объявлен план "Перехват". Об этом сообщает "РИА Новотсти" со ссылкой наисточники в правоохранительных органах.

"Объявлен план "Перехват" на востоке и северо-востоке города после сообщений очевидцев о стрельбе из машины Range Rover на МКАД", — цитирует агентство слова своего собеседника.

Данную информацию подтвеждает пресс-служба столичного главка МВД.