Пять участников банды, занимавшейся угонами автомобилей, задержаны в Петербурге. Мужчины в возрасте от 44 до 57-ми лет занимались хищениями машин из гаражей не только на территории Петербурга, но и в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

Поймали пятерых предполагаемых угонщиков с поличным - за совершение кражи автомобиля "Ниссан" из гаража в поселке Кузьмолово во Всеволожском районе, сообщили в пресс-службе ГУВД города.

- В ходе проведения обысков у задержанных обнаружены и изъяты: автомобиль «Фольксваген», используемый в качестве преступного автотранспорта; три похищенных автомобиля марок «Хундай», «Ниссан» и «Рено»; государственные регистрационные знаки от похищенных автомобилей «Лада» и «Хундай»; надувная лодка; различные электронные и механические устройства для запуска двигателя и взлома ворот гаражей, а также похищенные личные вещи потерпевших, - говорится в сообщении ведомства.

По факту возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Задержанные заключены под стражу.

Похищенный автомобиль возвращен владельцу. В настоящее время ведется работа по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности группы.