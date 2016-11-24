В одном из магазинов на станции метро "Академическая" вор украл мобильный телефон прямо с рабочего места продавца, когда тот куда-то отлучился.

Таких краж в Петербурге происходит за день, наверняка, не один десяток. Однако в этой обе стороны ведут себя немного странно.

Весь процесс запечатлен на камеру. Молодой человек в какую-то секунду посмотрел в камеру, но почему-то её не заметил. После этого он, оглядываясь по сторонам, взял телефон с рабочего стола продавца и ушел.

И здесь начинается самое странное. Кража произошла еще 19 ноября. За пять дней продавец, чей телефон был украден, в полицию не обращался. Вместо заявления пострадавший выложил в Сеть видео с камер наблюдения и написал большой пост о произошедшем.

- Мы не хотим подавать объявление в полицию, возможно, воришка увидит эту видеозапись и сам передаст нам мобильный телефон или компенсирует свою кражу! В противном случае все видеоматериалы будут переданы в соответствующие органы, составлено заявление и товарища обязательно найдут, у нас в этом нет сомнений.

Большинство пользователей обрушилось на автора поста с критикой. Одни обвиняли самого продавца в рассеянности. Другие - в наивности и были уверены, что пост в соцсетях вряд ли застыдит вора.

А вот большинство из-за нестыковок было уверено, что весь пост - ничего более как реклама магазина.