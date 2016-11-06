Пользователи соцсетей испугались и восхитились детьми На'ви из фильма "Аватар"

Фильм "Аватар" Джеймса Кэмерона стал уникальным явлением в мире кино, а его выдуманная раса На'ви, борющаяся за независимость, восхитила миллионы человек по всему миру. Гуманоиды, населяющие планету Пандора, вдохновили также компанию Babyclon на создание кукол, которые показали людям, как выглядят На'ви в младенческом возрасте.

Испанская фирма, специализирующаяся на создании супер-реалистичных младенцев, создала линейку таких детишек, вокруг которых пользователи затеяли нешуточный спор. Люди не могут прийти к мнению, являются ли дети На'ви жутко милыми или же просто жуткими. Однозначно можно сказать лишь то, что они интригуют.

vannajdet: мерзенько смотрятся:-S

ameriicax: Они реально милые

ashleighbringans: Они такие милые

meredithshatus: Красоты

isabella.elena_: Аддище, не, они очень стрёмные