Пользователи соцсетей испугались и восхитились детьми На'ви из фильма "Аватар"

Фильм "Аватар" Джеймса Кэмерона стал уникальным явлением в мире кино, а его выдуманная раса На'ви, борющаяся за независимость, восхитила миллионы человек по всему миру. Гуманоиды, населяющие планету Пандора, вдохновили также компанию Babyclon на создание кукол, которые показали людям, как выглядят На'ви в младенческом возрасте.
Испанская фирма, специализирующаяся на создании супер-реалистичных младенцев, создала линейку таких детишек, вокруг которых пользователи затеяли нешуточный спор. Люди не могут прийти к мнению, являются ли дети На'ви жутко милыми или же просто жуткими. Однозначно можно сказать лишь то, что они интригуют.
vannajdet: мерзенько смотрятся:-S
ameriicax: Они реально милые
ashleighbringans: Они такие милые
meredithshatus: Красоты
isabella.elena_: Аддище, не, они очень стрёмные