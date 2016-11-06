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Обновлено : Сегодня 15:13
- Опубликовано : Сегодня 14:58

Пользователи соцсетей испугались и восхитились детьми На'ви из фильма "Аватар"

  • Данила Белов

Люди не могут понять, они умилительные или жуткие

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Фильм "Аватар" Джеймса Кэмерона стал уникальным явлением в мире кино, а его выдуманная раса На'ви, борющаяся за независимость, восхитила миллионы человек по всему миру. Гуманоиды, населяющие планету Пандора, вдохновили также компанию Babyclon на создание кукол, которые показали людям, как выглядят На'ви в младенческом возрасте. 

Испанская фирма, специализирующаяся на создании супер-реалистичных младенцев, создала линейку таких детишек, вокруг которых пользователи затеяли нешуточный спор. Люди не могут прийти к мнению, являются ли дети На'ви жутко милыми или же просто жуткими. Однозначно можно сказать лишь то, что они интригуют. 

vannajdet: мерзенько смотрятся:-S

ameriicax: Они реально милые 

ashleighbringans: Они такие милые

meredithshatus: Красоты

isabella.elena_: Аддище, не, они очень стрёмные

OMG 😮😱 Tag a friend👇🏼 Follow us for more👉🏻 @artshub - ©@babyclon_oficial #artshub #halloween

Видео опубликовано INSTAGRAM ART SHARING PAGE (@arts.hub)

Видео с куклами недавно появилось на странице Instagram под названием Artshub. В коротком ролике видно, как автор записи взаимодействует с ними. При этом они настолько реалистично выглядят, что многие сначала приняли их за загримированных детей. Этот ролик уже посмотрело более 2,5 миллионов раз. 

michal.art5533: Я думал, что это дети в гримме.

Стоимость одного такого маленького На'ви составляет около 2 тыс. долларов США. 

Looks so real!😱 Via @artistic_unity_. Sculpture by @babyclon_oficial .

Видео опубликовано INSTAGRAM ART SHARING PAGE (@arts.hub)

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