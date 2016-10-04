В ходе недавнего визита Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Канаду, их двое детей, 4-летний принц Джордж и годовалая принцесса Шарлотта, были обласканы вниманием фотографов.

В результате стало явным очевидное сходство Шарлотты с её прабабушкой, королевой Елизаветой II.

Основной отличительной особенностью обеих королевских особ можно назвать глаза - одинаковый разрез, цвет, а также схожая форма бровей.

Кроме того, в детстве и юности Елизавета носила похожую прическу - светло-коричневые волосы, уложенные волнами.

Принцесса Шарлотта сегодня находится на 4 месте в списке наследников британского престола.