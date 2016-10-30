Перевод часов на зимнее время в 2016-м году продолжает обсуждаться в Сети не смотря на то, что тема практически исчерпана. Но пользователи Интернета хотят знать, будет ли перевод часов на зимнее время в Москве, в Ульяновске и в других городах России.

Дело в том, что перехода на зимнее время в октябре текущего года не будет.

Отметим, что Россия окончательно перешла на зимнее время 26 октября 2014 года. До этого страна жила только по летнему времени, а ещё раньше на летнее и зимнее время переходили постоянно. Зимнее время, как правило, наступало в последнее воскресенье октября, а летнее – в последнее воскресенье марта. Зимой стрелки часов двигали на час назад, а летом – вперёд.

В 2011 году зимнее время было отменено по указу на тот момент президента России Дмитрия Медведева. Соответствующий закон был введён летом 2011-го года. После этого российское время стало опережать время географического часового пояса на один час, а в некоторых регионах – на два.

Депутаты Госдумы неоднократно призывали отменить постоянное летнее время и вернуться к варианту с зимнем временем. Были недовольны и граждане России, которые на открытых интернет-площадках и в соцсетях также призывали вернуть перевод часов на зимнее время. Главный аргумент: по утрам слишком темно, взрослым тяжело вставать на работу, а детям – на учёбу и в дошкольные учреждения.

Что касается других стран мира, то там переход на зимнее время продолжает осуществляться. Например, в Европе. Ближайший сосед России – Украина – 30 октября также перейдёт на зимнее время. Разница с Москвой составит минус один час.