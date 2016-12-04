Исследователи британских Университетов Линкольна и Ланкастера сделали шокирующее открытие, согласно которому любители "айфонов" оказались неприятными и поверхностными лгунами по сравнению с теми, кто выбирает телефоны на платформе Android. Один из авторов исследования, Хизер Шоу объяснила Metro, как выбор телефона связан с характером.

Почему вы решили исследовать личностные качества пользователей смартфонов?

Смартфоны сегодня стали неотъемлемой частью жизни каждого. Мы решили выяснить, как выбор телефона на той или иной платформе зависит от характера человека.

Что говорит о человеке телефон?

Смартфоны – это отражение пользователя. Нам не нравится, когда незнакомый человек трогает наш телефон именно потому, что он может рассказать о нас слишком многое.

Как проходило исследование?

В ходе первого исследования мы попросили 529 человек пройти тест на определение характера и при этом указать свой возраст, пол и социальный статус. Во втором исследовании мы решили выяснить, можно ли предугадать, какой телефон - "айфон" или "андроид" купит человек, основываясь на информации о его личности.

И каковы результаты?

Мы установили, что пользователи Android – люди более взрослые, честные, открытые. Также они не любят одинаковость и не считают, что смартфон – это показатель статусности. Примечательно, что владельцы Android не уступают пользователям iPhone в плане социального уровня. Что касается предсказывания выбора, то он был верен в 70% случаев.

Что интересного вы узнали о связи между личностью и смартфоном?

У "айфона" и "андроида" разные приложения и разный функционал, а значит подходят они также разным людям. Кроме того, мы пришли к теории, что человек может воплощать характеристики своего смартфона. То есть, например, если вы покупаете iPhone, то со временем начинаете вести себя как типичный его пользователь.

Что дальше?

Мы бы хотели выяснить, какова связь между набором личностных характеристик и приложений, которые люди скачивают. Нам бы хотелось продолжать исследования в области взаимодействия человека и технологии, чтобы понять, как они влияют на поведение индивида.

Дмитрий Беляев