Внимание СМИ и Интернета уже давно приковано к новости о том, что Брэд Питт и Анжелина Джоли разводятся, но кто бы мог подумать, что на это обратили внимание даже хакеры. Группа киберпреступников решила использовать это событие с пользой для себя: для этого они создали вирус, замаскированный под репортаж о смерти американского актера Брэда Питта, сообщает портал TMZ.

Хакеры посчитали, что люди не смогут побороть своё любопытство на волне произошедших событий и кликнут на ссылку, загрузив тем самым к себе вирус. При прохождении на несуществующий репортаж телеканала FOX News, компьютеры и смартфоны пользователей мгновенно оказываются заражены. Задачей вредоносного ПО является похищение паролей к аккаунтам в социальных сетях.

Напомним, что информация о том, что Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся официально появилась в СМИ вечером 20 сентября. Знаменитая пара обратилась к юристам, которым предстоит много работы: помимо многомиллионного имущества им предстоит разделить шестерых своих детей, трое из которых родных, а ещё трое — приёмные.

Согласно бумагам, развод Брэда Питта и Анджелины Джоли может лишить актёра возможности полноценно контактировать с детьми, так как его супруга настаивает на праве самостоятельно воспитывать шестерых детей. Она согласна предоставить ему право видеться с ними, но выступает против совместного проживания.

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