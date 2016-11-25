Пользовательницы соцсетей в рамках флешмоба рисуют стрелки в виде пениса

Пользовательница Twitter Asia запустила крайне странный флешмоб в соцсетях: по его правилам девушки должны при помощи карандаша для макияжа нарисовать стрелку в виде мужского пениса. Потом они должны выложить фотографию получившегося творчества в социальную сеть.
Сначала девушку в необычно флешмобе поддержали лишь её подписчицы, но вскоре волна захлестнула и других пользовательниц, которые стали выкладывать фото с хештегом #dickliner. Самый первый пост с необычным макияжем собрал более 28 тысяч ретвитов и свыше 51 тысячи лайков.
В тоже время надо отметить, что некоторые пользовательницы подошли к вопросу творчески. Например, они стали обводить ещё и брови, имитируя выброс мужского семени.
Отметим, что девушки довольно часто запускают крайне странные флешмобы в соцсетях. Так, например, в январе этого года в Китае был популярен флешмоб, в рамках которого девушки хвастались упругостью своих грудей. Для демонстрации этого они зажимали нижней частью бюста карандаши, ручки, расчёски и другие предметы. А в июле представительницы прекрасного пола вновь поразили всех своим креативным мышлением, начав публиковать в Instagram снимки с хэштегом #fishbra (рыболифчик). На фотографии при этом девушки стоят топлес, а их грудь прикрывают обитатели морских глубин и пресных водоёмов .