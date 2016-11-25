Пользовательницы соцсетей в рамках флешмоба рисуют стрелки в виде пениса

Пользовательница Twitter Asia запустила крайне странный флешмоб в соцсетях: по его правилам девушки должны при помощи карандаша для макияжа нарисовать стрелку в виде мужского пениса. Потом они должны выложить фотографию получившегося творчества в социальную сеть.

Сначала девушку в необычно флешмобе поддержали лишь её подписчицы, но вскоре волна захлестнула и других пользовательниц, которые стали выкладывать фото с хештегом #dickliner. Самый первый пост с необычным макияжем собрал более 28 тысяч ретвитов и свыше 51 тысячи лайков.