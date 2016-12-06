Верховный суд Польши поддержал отказ в выдаче США знаменитого режиссёра Романа Полански, сообщает Associated Press. Принятое решение ставит точку в деле.

— Мы чувствуем облегчение. На сегодняшний день дело закрыто раз и навсегда, — сказал один из адвокатов режиссёра Ежи Стахович.

— С трудом можно представить более жесткое наказание для режиссёра, — сказал ещё один адвокат Полански Ян Ольжевски, отметив, что режиссёр заплатил сполна невозможностью работать в Голливуде в течение преследования.

Напомним, что США преследует Романа Полански уже почти 40 лет за изнасилование несовершеннолетней. Кинопостановщик сейчас живет во Франции, где он и родился.

Роман Полански, один из известнейших режиссёров кино, знаменит своими картинами "Китайский квартал", "Пианист", "Ребёнок Розмари". В 2003 году за свой фильм "Пианист" он получил премию "Оскар" в категории "Лучший режиссёр". Кроме того, ранее он четырежды был номинирован на престижную кинонаграду.