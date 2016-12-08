"Миллион алых роз" - один из самых знаменитых хитов (если не самый знаменитый) Аллы Пугачевой на самом деле - плагиат. Новость об этом взорвала Сеть в последние сутки.

В СМИ выдвинули версию, что песня уже давно популярна на Востоке - в 1969 году, на 14 лет раньше примадонны, её исполнила Гугуш, она же Фаиге Атешин. Это иранская певица и актриса азербайджанского происхождения. В 70-х годах она была одной из самых популярных в Иране, также хорошо была известна в Турции, Закавказье и даже США.

Однако как появилась такая версия - понять на самом деле сложно. На видео, которое попало в Сеть, отчетливо видно, что изображение и звук у Гугуш не совпадают. А версия “Миллион алых роз” на фарсидском языке была записана в 2013 году.