Давно разыскиваемый должник попался на глаза сотруднице службы судебных приставов совершенно случайно, сообщили в пресс-службе УФССП России по Ленинградской области. Злостного алиментщика давно пытались поймать и доставить в отдел для составления протокола.

Заметив знакомое лицо в толпе, сотрудница Волховского РОСП подошла к мужчине и предложила проехать с ней в отдел. Но у должника были иные планы. Он вскочил в подошедший автобус и был таков.Но доблестный судебный пристав и тут проявила смекалку.

Сев в свою машину, она проследила за должником. На помощь женщине пришли сотрудники ОУДПС. Приставы экстренно разработали план «Перехват».

Устроив засаду в предполагаемом месте высадки должника, они дождались, когда мужчина приблизится к ним и попытались его задержать. Однако гражданин категорически не желал встречи с представителями закона.

Должник проявил недюжинную прыть, спасаясь от преследования. Пока приставы догоняли мужчину, он успел спрятаться в одном из сараев, завалив себя досками, из-под которых его благополучно извлекли и доставили в отдел для составления протокола по ст. 5.35.1 и далее в судебное заседание. Судья назначил алиментщику-каскадеру наказание в виде 80 часов обязательных работ.