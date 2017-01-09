Далеко не все звёзды российского шоу-бизнеса нежатся под тёплыми лучами солнца на море. Но те, кто всё же отправился на отдых за границу, не удержались и рассказали об этом в социальных сетях. Фото Анастасии Волочковой на яхте за пару часов набрало более 3,5 тысяч "лайков". Балерина, прославившаяся своими шпагатами в самой необычной обстановке, рассказала, что отправилась отдыхать на любимые Мальдивы. Кстати, на этот раз звезда российского шоу-бизнеса запретила пользователям Instagram...