На YouTube-канале BBC появился трейлер последней серии нового сезона "Шерлока".
20-секундное видео обещает возвращение "старейшего врага" Шерлока и "предельный вызов" для Холмса и Ватсона.
– Это больше не игра, – говорится в трейлере.
• Внебрачного сына. Читатели считают, что у детектива должен появиться внебрачный сын (23%), жена (17,8%), воображаемый друг (17,2%), кошечки (10%) астролог (8,6%), бабушка (8%). Читатели предлагают вернуть Мориарти, ввести нашего Холмса – Василия Ливанова, великого комбинатора Остапа Бендера, Ольгу Бузову и афроамериканца.
Напомним, что финальный эпизод четвёртого сезона "Шерлока" покажут 15 января 2017 года. Главные роли в сериале сыграли Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман.
Трейлер последней серии нового сезона "Шерлока" (видео):