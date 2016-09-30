Бетономешалка попала в ДТП на КАД. Об этом накануне писало Metro. Подробности аварии рассказали очевидцы в соцсетях. Там же выложили фото последствий аварии.

Позже в Сети появилось и видео ДТП с бетономешалкой. На нем видно, что авария случилась в крайнем правом ряду - бетономешалка и легковой автомобиль ехали по соседним полосам. После удара об грузовик легковушку отбросило - пронесло по всем полосам КАД и кинуло в двигавшийся по крайней левой полосе автомобиль.

Авария случилась после восьми часов вечера 29 сентября в районе съезда на Пискаревский проспект. В ДТП пострадали люди.

По официальным данным МЧС, на 108 км внешенй стороны Кольцевой автодороги произошло столкновение 3-х легковых автомобилей: "Пежо", "Хонда" и "ВАЗ-2110". Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации.