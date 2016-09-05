Мотоциклист погиб после ДТП на КАДе в Петербурге 3 сентября. Спустя два дня в Сети появилось видео момента смертельного ДТП.

Напомним, авария произошла днем на внешнем кольце, перед съездом на Шафировский проспект. Мотоцикл BMW врезался в попутную фуру. Пилот получил серьезные травмы и позже скончался.

"Владимир погиб. Он очень хорошим человеком был, очень многим помог. Я лично его знала, человек с огромным опытом вождения, и номера на мотоцикле у него были", - сообщила в соцсетях подруга погибшего мотоциклиста.

На кадрах ДТП с мотоциклистом видно, что авария произошла в крайнем правом ряду. Мотоцикл ехал на высокой скорости. Пилот был полностью экипирован - в том числе, в защитном шлеме. Но удар был очень сильным.

По предварительным данным, причиной ДТП мог стать резкий маневр грузовика, который дезориентировал мотоциклиста.

"Внимательнее посмотрите за маневром фуры - начал перестраиваться в правый ряд, а потом передумал и перестроился обратно, чем смутил мотоциклиста и, к сожалению, результат мы знаем", - отмечают блогеры.