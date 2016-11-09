Дочь кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Иванка опубликовала в своем Twitter фото, как ее отец наблюдает за подсчетом голосов на выборах.

Рядом с Трампом - члены его семьи и напарник на выборах, выбранный миллиардером вице-президент Майк Пенс.

Сам Трамп также опубликовал в своем Twitter другое фото из комнаты, где он вместе с семьей наблюдает за подсчетом голосов избирателей. На нем есть и его жена Меланья.

Ранее сообщалось, что в небоскреб «Трамп-тауэр» в Нью-Йорке, где Трамп вместе с семьей и друзьями наблюдает за голосованием, привезли торт в виде миллиардера.

Выборы в США-2016: результаты

В США в 9 утра по московскому времени завершилось голосование на выборах президента. Последние избирательные участки закрылись в штате Аляска.

По последним данным, Клинтон набирает 215 голосов избирателей (47,2%), а ее оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп – 244 голоса (48,2%). Отрыв Трампа от Клинтон составляет 29 голосов.