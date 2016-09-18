Взрыв в Нью-Йорке произошел в самых разгар вечера в одном из самых многолюдных районах города - в Челси, где располагается много ресторанов, баров, гей-клубов и магазинов.

Взрыв в Нью-Йорке 17 сентября раздался в западной части города — на 23-й улице между 6-й и 7-й авеню. Число пострадавших составило 29 человек, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Следователи сообщили, что взрыв был преднамеренным актом, но устроенным не террористами.

Полиция США сообщила об обнаружении третьего предполагаемого взрывного устройства в Нью-Йорке, ведется расследование.

В ходе расследования рядом с местом происшествия был обнаружен второе устройство, которое является скороваркой с отходящими от нее проводами. Это «подозрительное» устройство было вывезено саперами.

Позже полиция США сообщила об обнаружении третьего предполагаемого взрывного устройства в Нью-Йорке, ведется расследование.

Взрыв в Нью-Йорке

«Следователи сообщили о третьем потенциальном взрывном устройстве на месте взрыва у 23 улицы», — сообщил корреспондент телеканала CNN. По его словам, полиция исследует «подозрительное устройство».

В Нью-Джерси рядом с местом проведения марафона прогремел взрыв

В результате взрыв в Нью-Йорке 17 сентября граждане России, предположительно, не пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя генерального консульства России.

«Мы не располагаем информацией о возможных пострадавших», — сказал он.