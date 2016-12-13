Новая схема развития метрополитена пока предварительная - не итоговая. Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры. По сравнению с предыдущей схемой, станций метро в Петербурге построят на 13 меньше.

Новая версия развития метро в Петербурге была показана главой КРТИ на III ежегодной конференции «Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Подробнее о ней рассказали в Смольном. Схема сформирована на основании концепции развития транспортной системы города до 2028 года и на перспективу до 2043 года, отмечается в сообщении КРТИ.

В Сети уже появилась новая предварительная схема строительства станций метро в Петербурге. Опубликована она в блоге метрополитена.

По ней видно, что по сравнению с предыдущей схемой от 2013 года из метрополитена будущего в общей сложности стало меньше на 13 новых станций.

Бесследно пропали четыре станции, которые должны были продлевать ветку от «Зоопарка» – «Парашютная», «Академгородок», «Парголово» и «Осиновая роща», а также «Юнтолово».

Ответвление от «Политехнической» на север («Сосновка», «Проспект Культуры» и «Бугры») на иллюстрации также не просматривается.

Самые серьезные изменения произошли на юго-западе. Вместо 11 новых станций здесь появится лишь 6. Кировско-Выборгскую линию продлят, как и предполагалось, двумя станциями, однако от Ульянки она будет загибаться не на восток к Пулково, а на северо-запад, к пересечению проспекта Маршала Жукова и улицы Солдата Корзуна.

Нет на схеме и ветка метро до аэропорта. Город отказался от нее из-за планов по внедрению проекта аэроэкспресса.

Недосчитается город и линий метрополитена от Екатерингофки вдоль Финского залива и далее в направлении Стрельны вдоль Петергофского шоссе, отмечает "Фонтанка". В итоге самой западной точкой станет «Сосновая Поляна».

Таким образом, разработчики концепции отказались от 13 станций, которые ранее предполагалось построить.

Есть в новой схеме метро и некоторые приобретения. В частности, решено соорудить еще один перегон от «Площади Александра Невского» до «Елизаровской» со строительством новой станции в районе пересечения улиц Седова и Фаянсовой.

Кроме того, Правобережно-Лахтинская линия в сторону Кудрово будет продлена не одной станцией, как планировалось, а двумя.

Посмотреть предыдущую и новую схемы строительства метро в Петербурге можно по ссылке http://screenshotcomparison.com/comparison/193442. При наведении мышки - новая схема, если убрать курсор с карты - старая схема.