Жители Сантьяго-де-Куба до сих пор не могут прийти в себя, они не ожидали, что Фидель Кастро может столь скоропостижно скончаться. Но это случилось, и именно в их городе команданте обрёл покой.

– Мы действительно думали, что команданте никогда не умрёт. Ведь когда ты любишь кого-то, тебе кажется, что он будет жить вечно, – заявила Metro 58-летняя Вивиан Селина Реве, добавив, что все жители города испытывают неописуемую горечь потери.

По её собственному признанию, она очень гордится тем, что именно в её родном городе Фидель нашёл своё последнее пристанище.

На одной из главных улиц – Энрамальда – установили огромный экран, на который проецируются фото почившего президента.

– Команданте был нам как отец, – со слезами на глазах заявляет 27-летний местный житель Гильермо Виллабисенсио.

– Он сделал многое для своего народа, для наших детей, для всех последующих поколений. Всё, что я знаю, – это всё благодаря ему. И он всё равно с нами. Наш команданте для нас никогда не умрёт, – заявляет Магилис Перез Мена.

Сантьяго-де-Куба много значил для самого Фиделя. Именно здесь он вместе с группой революционеров начал борьбу с правлением Батисты, организовав нападение на казармы Монкада 26 июля 1953 года. И здесь же 1 января 1959 года с балкона городской ратуши Кастро объявил о победе Кубинской революции.

– Я родилась с революцией и я умру с ней, – гордо заявляет 52-летняя Мариа Феррор Крутзата.

Церемония захоронения праха Фиделя прошла на местном кладбище Санта-Ифигения рядом с мавзолеем национального героя страны Хосе Марти. СМИ не были допущены на церемонию.

Накануне в городе прошёл многотысячный траурный митинг памяти Кастро. На площади Антонео Масео собрались не только рядовые кубинцы, но и высшие государственные лица, в том числе брат покойного, Рауль Кастро. Из зарубежных гостей присутствовали президент Боливии Эво Моралес, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, экс-президенты Бразилии Лула да Силва и Дилма Русеф. РФ представлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На митинге нынешний глава Кубы Рауль Кастро заявил, что в стране не будет улиц имени его брата:

– Фидель отвергал культ личности. Он не хотел, чтобы после смерти его именем называли площади, улицы или организации.

Давид Кордеро Меркадо