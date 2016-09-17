Дети, которых 15 сентября забрали из школы в Туле и увезли в неизвестном направлении, обнаружены в Москве с отцом. Мучжина был задержан сотрудниками полиции. Об этом ТАСС сообщили в УМВД по Тульской области.

Вчера оперативники обнаружили машину, на которой детей увозили из школы, в садоводческом товариществе. В связи с чем следователи предположили, что дети покинули регион вместе с похитителями. Об этом сообщало агентство "РИА Новости" со ссылкой на СУ СКР по региону.

В связи с произошедшим 16 сентября было возбуждено уголовное дело по статье "похищение двух лиц, заведомо несовершеннолетних". Преступление может караться наказанием в виде лишения свободы сроком на 12 лет.