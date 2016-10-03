В Индии пограничники перехватили голубя с посланием для премьер-министра страны Нарендре Моди. Об этом в понедельник сообщает Times of India.

Отмечается, что птица была задержана на границе и взята под стражу в округе Патханкот на севере страны. Предполагается, что она следовала из Пакистана.

Что касается самого послания, в нём содержались угрозы в адрес индийского премьера.

– Моди, не воспринимай нас теми же людьми, какими мы были во время 1971 года (индо-пакистанская война). Сегодня каждый ребёнок готов воевать с Индией, — говорится в найденном с птицей послании.

Стоит напомнить, что это не первые письма с угрозами, адресованные в адрес индийского политика. Ранее два аналогичных послания были найдены вместе с воздушными шарами. Официальной информации о том, кто является автором этих посланий, нет.