Последние выходные лета наступают. 27 и 28 августа в Петербурге погода будет очень переменчивой и неустойчивой, сообщают синоптики.

В субботу днем в городе возможны ливни и грозы, но местами и кратковременые. Утром 27 августа - солнечно, а днем небо затянут облака, давление будет падать, а ветер усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха в субботу в дневные часы повысится до +24 градусов.

Воскресный день будет более прохладным. 28 августа в Петербурге ожидается всего +14-16 градусов, облачно с прояснениями и без осадков, ветер сильный - до 15 м/с.

Оставшиеся дни августа будут также не жаркими. В понедельник на Петербург вновь обрушатся сильные дожди. Улучшение погоды возможно 1 сентября.

Синоптики рассказали о "бабьем лете" в Петербурге: подробнее ЗДЕСЬ